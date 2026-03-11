9–11-aastaste poiste 3,3 km distantsil tuli Hiiumaa meistriks Rasmus Markus (Hiiumaa Orienteerujate Klubi) ajaga 23.15. Hõbemedali võitis Kristian Kivisaar (Hiiumaa) tulemusega 28.37 ning pronksi Mart Ots (Hiiumaa Orienteerujate Klubi) ajaga 28.47
SPORT
SELGUSID MEISTRID | Hiiumaa suusameistrid selgusid Paluküla terviserajal sula kiuste
Veebruari viimasel nädalavahetusel peeti Paluküla terviserajal 2026. aasta Hiiumaa meistrivõistlused murdmaasuusatamises. Võisteldi ühisstardist distantsidel vahemikus 3,6–10,8 kilomeetrit, kuid sula tõttu tuli võistlustrassi lühendada ning sõideti 3,3 km pikkusel ringil. Seega kujunesid pikemate sõitude distantsideks vastavalt 6,6 km (2 ringi) ja 9,9 km (3 ringi). Arvestust peeti eri vanuseklassides.
