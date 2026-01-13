Konkursikomisjoni esimehe, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse ja oskuste poliitika osakonna juhataja Alo Savi sõnul valiti Maris Nõmmik-Kärtner uue kooli juhiks tema väga hea kohaliku haridusruumi tundmise, õppijakeskse ja väärtuspõhise lähenemise ning tulevikku suunatud juhtimisvisiooni tõttu. „Hiiumaa uue riigikooli juht peab suutma ühendada üldhariduse ja kutseõppe parimad praktikad ning luua õppijatele selged ja paindlikud õpiteed. Tal on nii sisuline kogemus kui ka usaldus kogukonnas, et see tulevikkuvaatav ja oluline muutus edukalt ellu viia,“ ütles Savi. Konkursil osales kokku seitse kandidaati, kellest vestlusele kutsuti kolm.
UUDISED
SELGUS UUS KOOLIJUHT | Hiiumaal loodavat riigikooli hakkab juhtima Maris Nõmmik-Kärtner
Haridus- ja Teadusministeerium valis konkursiga Hiiumaa uue riigikooli juhiks Maris Nõmmik-Kärtneri, kes asub ametisse 10. veebruaril. Ta käivitab uue riigikooli, mis alustab õpet 1. septembril 2026 ja hakkab pakkuma kesk- ja kutseharidust Hiiumaal.
UUDISED
UUDISED
UUDISED
PÄÄSTE
