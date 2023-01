SDE Hiiumaa piirkond valis Tasuja juhiks tagasi

Sotsiaaldemokraatliku erakonna Hiiumaa piirkond pidas 28. detsembril Kärdlas üldkoosoleku ning valis piirkonna juhiks tagasi Hergo Tasuja, kes alustab uut kahe­aastast ametiaega.

Tasuja tänas usalduse eest, öeldes, et tal on kindel tunne jätkata, kui piirkonna liikmed on sedavõrd aktiivselt kaasa mõtlemas ja tegevustesse panustamas. Juhatuse aseesimeheks valiti Liisi Mäeumbaed, juhatuse liikmeteks Reet Kokovkin, Liina Lepamaa ja Reili Rand. Mäeumbaed leidis, et Hiiumaa sotsiaaldemokraatide senise edu taga on laiapõhjaline kaasamine, nn aktiivsete kaasamõtlejate seltskond. SDE Hiiumaa piirkonnaga liitusid aasta lõpus Ene Tisler, Liana Vaino, Maiu Toomemäe ja Maria Johanna Kaskor.

SDE volikogus hakkavad hiidlasi esindama Toomas Kokovkin ja Liisi Mäeumbaed, asendusliikmena Maiu Toomemäe.