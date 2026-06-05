Kosyntsevi pere jaoks muutus kõik 2022. aasta veebruaris. Siis algas sõda. Nad elasid Harkivis, vaid 30 kilomeetri kaugusel Venemaa piirist.
PERSOON
SÕJA JALUST UUDE KOJU | Treener Oleksandr loodab lastest ennekõike häid inimesi
Kui Ukraina sõja esimestel tundidel pakkis Oleksandr Kosyntsev (43) koos perega autosse kõige hädavajalikuma, ei osanud ta arvata, et mõne aja pärast juhendab ta maadlustreeninguid Hiiumaal ning peab Eestit oma teiseks koduks. Täna töötab Ukrainast pärit treener Hiiumaa Spordikoolis, viib läbi treeninguid nii Kärdlas kui ka Käinas, aidates saarel arendada ala, millega ta ise alustas juba esimeses klassis.
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