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REPORTAAŽ

AVASTAMATA NURGATAGUSED | Matkast jäävad meelde marune Mägipä, rahulik Ristna ja kuum Kaleste

Hiiumaa Loodusmatk Kõpu poolsaarel viis kodusaare nurgatagustesse, kuhu satub harva.

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Matka korraldajad Teele Koppel ja Karmen Korjus. Teele on Hiiumaal sündinud ja kasvanud ning loodusmatka korraldamine ühendab tema jaoks kaks suurt armastust. Kodusaare ja matkamise vastu. | Foto: Teele Rehe

Reede hommik Heltermaa sadamas on tuuline. Kell 11.15 laseb Tiiu aparelli alla ja laevasuust hakkab välja voolama seljakottidega inimesi. Kai peal ootab kolm bussi. Seljakotid lähevad pakiruumi. Reisijad ronivad bussi. Sihtkoht RMK Mägipä telkimisala, kus kell 13.00 saab stardi Hiiumaa Loodusmatk.

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