AVASTAMATA NURGATAGUSED | Matkast jäävad meelde marune Mägipä, rahulik Ristna ja kuum Kaleste

Reede hommik Heltermaa sadamas on tuuline. Kell 11.15 laseb Tiiu aparelli alla ja laevasuust hakkab välja voolama seljakottidega inimesi. Kai peal ootab kolm bussi. Seljakotid lähevad pakiruumi. Reisijad ronivad bussi. Sihtkoht RMK Mägipä telkimisala, kus kell 13.00 saab stardi Hiiumaa Loodusmatk.
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