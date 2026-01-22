SALINÕMME LOOD | Küla lugu sai juubeliks kaante vahele

Raamat, mida möödunud laupäeval Salinõmme sadamas esitleti, on pühendatud küla taasasustamise sajandale aastapäevale 2024. aastal.
Veel lugemist:
GALERIID
Eesti Kultuurkapital jagas Käinas toimunud kultuuriaasta avaüritusel välja kolm tunnustuspreemiat, kaks aastapreemiat ning kultuuripärli tiitli.
UUDISED
Praktikas tähendab see seda, et Hiiu Lehe saab lisada oma telefoni või arvuti avalehele ning leht avaneb edaspidi eraldi aknas nagu päris äpp ning...
UUDISED
Hiiumaa Vallavolikogu istung toimub 22. jaanuaril 2026 kell 15:00 Kärdla vallamaja volikogu saalis.
KULTUUR
Hiiumaa lugejate 2025. aasta laenutuste esikohal on Urmas Vadi "Kuu teine pool“, mis juhib ka üleriigilist raamatukogude laenutuste edetabelit.