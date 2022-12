Saartele antakse parema elektri jaoks pool miljonit

Siseministri otsusega loodud meede on mõeldud generaatorite hankimiseks või ühenduspunktide loomiseks.

500 000 euro suurusest meetmest saavad toetust taotleda kõik püsiasustusega saared.

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja rõõmustas asjakohase ja vajaliku meetme üle: „Teeb rõõmu, et kui räägitakse, et riigi­aparaat on aeglane ja kohmakas, siis tegelikult ollakse soovi korral suutelised väga kiiresti reageerima.“

Toetusvooru koos täpsemate tingimustega töötab Päästeamet välja uue aasta alguses. Omaosalust sealjuures omavalitsustelt ei eeldata.

Saarte elektriga varustamise vajadusest katkestuste korral on räägitud varemgi, kuid teravalt tõusis see päevakorda kaks nädalat tagasi peamiselt Saaremaad ja Hiiumaad tabanud lumesaju ja torm Birgiti järel, kui saartel oli elektrita tuhandeid majapidamisi ning pikemad katkestused ulatusid nädalani.