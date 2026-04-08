Hiiumaa dartsi kogukond on selges kasvutrendis, sest lisaks mängijate arvu suurenemisele on märgatavalt tõusnud ka võistlejate tehniline tase ja täpsus. Tänavustel meistrivõistlustel osales üksteist mängijat, kelle seas olid nii kohaliku reitingu tipud kui ka Hiiumaa Darts MTÜ liige Soomest.
SAARE PARIMAD | Noolemängumeistriks krooniti taas Siim Tikerpuu
Lihavõttepühade laupäeval selgitati Hiiumaa Pruulikoja restos välja saare parimad noolemängijad. Pingelises finaalis kaitses oma tiitlit Siim Tikerpuu, kes alistas dramaatilises lõpplahenduses Raigo Katteli.
