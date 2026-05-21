Kümme aastat ja üheksa majutuskorterit – kaks Paladel, kaks Hellamaal, üks Kärdlas Allika tänaval ja neli Uuel tänaval. Sellele lisaks toimetavad Madis ja Maria Partsi veskis ning Paluküla puidutöökojas.
KODU LUGU
RETROHÕNGULINE KODU | Maria ja Madise külalislahke elu
Maria Remmelkoor ja Madis Markus alustasid kümme aastat tagasi majutusteenuse pakkumisega. Maria polnud end kunagi varem ette kujutanud ei ettevõtluses ega turismis. Nüüd on ta veendunud, et just sellist elu tahtiski. Madis oli ettevõtja tee valinud juba siis, kui Maria alles koolis käis.
Veel lugemist:
PERSOON
Orienteeruja ja treener Elo Saue (53) usub, et metsas liikumine kasvatab iseseisvust, enesekindlust ja oskust keerulises olukorras rahulikult mõelda.
KASULIK TEADA
Kevad on käes ning koos soojade ilmadega hakkavad paljud majaomanikud terrassi poole vaatama pisut kriitilisema pilguga. Mustus, sammal ja laudade vahedesse kogunenud sodi annavad...
UUDISED
Coop Hiiumaa avas neljapäeval taas Kõpu suvepoe, mis alustas tegevust juba kolmandat hooaega järjest. Suvepood on avatud iga päev kell 10–20.
UUDISED
Vallavanem Hergo Tasujale andsid umbusalduse üle kuus vallavolikogu liiget.