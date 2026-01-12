Liiklusõnnetustest teavitati politseid kolmel korral. Kahel korral oli tegemist sõiduki ja metslooma kokkupõrkega ning ühel juhul parklas manöövri käigus tekkinud kahjustusega. Inimesed õnnetustes viga ei saanud.
UUDISED
POLITSEI MANITSEB | Driftimine avalikel teedel pole lahe
Kärdla politseijaoskonna merepääste-ja patrulligrupi II grupijuhi Juta Lepvaltsi sõnul möödus nädal politseile, hoolimata kehvadest ilmaoludest, talviselt rahulikult. Juhtumeid registreeriti kokku kaksteist, millest väärtegusid oli neli ja arestimajja viidi järelevalve all kainenema üks isik. Lähisuhtevägivalla juhtumitest anti teada ühel korral.
