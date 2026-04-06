PIKAAJALINE LAHENDUS | Hiiumaa saab aprillist uued võimalused elektritootmisega liitumiseks

Jaanuaris läbi viidud küsitlus näitas, et päikeseenergia tootmise vastu on Hiiumaal endiselt suur huvi. Hea uudis huvilistele on see, et Elektrilevi hakkab taas liitumistaotluseid vastu võtma, kuid kuna võrk vajab veel tugevdustöid, saab praegu uusi tootjaid võrku ühendada vaid piiratud mahus. Liitumistaotluseid hakatakse Elektrilevis vastu võtma alates 9. aprillist.
Elektrilevi võttis jaanuaris Emmastes kasutusele Hiiumaa ja Saaremaa vahele rajatud uue 35kV merekaabli. | Foto: Raul Vinni

Elektrilevi saatis jaanuaris küsimustiku ligikaudu 4200 kliendile Hiiumaal, et kaardistada huvi elektritootmisega liitumise vastu. Vastuseid laekus üle 120, vastasid nii eraisikud kui ettevõtete esindajad.

