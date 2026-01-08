2025. aastal Hiiumaal registreeritud laste nimed*
PAUL JA ISABEL | Hiiumaa popid nimed 2025
2025. aastal registreeriti Hiiumaal 50 lapse sünd, kusjuures poisse sündis pea poole rohkem kui tüdrukuid – 32 poissi ja 18 tüdrukut. Kõige populaarsem poisi nimi oli Paul, mis pandi kolmele poisile ja kõige populaarsem tüdruku nimi oli Isabel, mille said kaks tüdrukut.
