Evald Mänd sündis 8. juunil 1906 Hiiumaal Emmaste kihelkonnas Tilga külas Matse talus. Tema esiisa Mats rajas 16. sajandil talu, jagas hiljem maa poegade vahel ära ja asutas niimoodi nelja taluga Tilga küla. Oma memuaarides kirjutab Mänd ka vaarisast Tilga Peedust, kes oli 1858 tekkinud talurahva rahutustes Emmaste talupoegade juhiks. Kui ta hiljem meremehena laevaõnnetuses hukkus, jäid peremehekohustused poeg Mihkli õlgadele, kes pidi isa asemel hakkama käima kalapüükidel ja tegelema salakaubandusliku soolaveoga Stockholmist.
AJALUGU
PASTORIST KIRJANIKUKS | Üks mees, erinevad nimed
Kaheksandal juunil tähistatakse Eesti kirjaniku Ain Kalmuse (kodanikunimega Evald Mänd, 1906–2001) 120. sünniaastapäeva. Natuke keeruline on valida, kummast isikust peaks kirjutama – kas Evald Männist või Ain Kalmusest. Ehk alustame algusest. Ja alguses oli Evald Mänd.
