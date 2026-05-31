PASTORIST KIRJANIKUKS | Üks mees, erinevad nimed

Evald Mänd sündis 8. juunil 1906 Hiiumaal Emmaste kihelkonnas Tilga külas Matse talus. Tema esiisa Mats rajas 16. sajandil talu, jagas hiljem maa poegade vahel ära ja asutas niimoodi nelja taluga Tilga küla. Oma memuaarides kirjutab Mänd ka vaarisast Tilga Peedust, kes oli 1858 tekkinud talurahva rahutustes Emmaste talupoegade juhiks. Kui ta hiljem meremehena laevaõnnetuses hukkus, jäid peremehekohustused poeg Mihkli õlgadele, kes pidi isa asemel hakkama käima kalapüükidel ja tegelema salakaubandusliku soolaveoga Stockholmist.