PANE END KIRJA | Selgeks grupijuhiks saab registreeruda ka Hiiu Lehe toimetuses

Kuula artiklit Your browser does not support the audio element.

Duo Media raadiote juht Priit Vare sõnul hoiab selge grupijuht ise kainet joont ja sekkub vajadusel ka siis, kui keegi teine tahab alkoholi või mõnuaineid tarvitanuna rooli istuda. „Kuku on seda sõnumit kandnud juba 30 aastat, sest jaanipäeva eel on oht väga suur. Raadio tugevus on selles, et jõuame niivõrd olulise sõnumiga inimesteni nende igapäevastes hetkedes: autos, tööl, kodus ja teel jaaniplaane tegema,“ lisas Vare.

Selgeks grupijuhiks saab registreeruda 1.-18. juunini Kuku veebilehel ja kaheksas registreerimispunktis üle Eesti. Kohapeal registreerujad saavad kampaania autokleebise, osalemist kinnitava tunnistuse ja alkoholivaba joogi. Esimesed kiiremad saavad ka Carglass’i täkkekleebise. Lisainfo registreerimispunktide ja nende lahtiolekuaegade kohta leiab raadio Kuku kodulehelt.

Kampaanias saavad osaleda vähemalt 18-aastased Eesti elanikud, kellel on kehtiv vähemalt B-kategooria juhtimisõigus. Kõik nõuetekohaselt registreerunud osalevad auhinnaloosis, mis toimub 19. juunil raadio Kuku otse-eetris.

Loosikorvis on toetajate poolt välja pandud auhinnad, teiste seas autode kasutusõigus terveks nädalavahetuseks, kopsakas kinkekaart spaaelamuseks, autoklaasi täkkeparandus koos uute kojameestega ning suvised auhinnakomplektid.

Kampaaniat toetavad Inchcape Motors, Seesam kindlustus, A. Le Coq ja Carglass.