Luguse-Ühtri tee ääres Aadmal jääb silma kaunilt korda tehtud ajalooline hoone. Valged krohvitud seinad, punane kivikatus. See on vana mõisaait, nüüd Aadma külalistemaja. Osa Tamme talu majapidamisest.
KODU LUGU
PÄÄSTETUD KODU LUGU | Aasta külalisterohkeim kuu oli Aadmal august
Lund ei ole ega paista ka tulevat. Põhupakkidel on kile peal. Vana puust saan seisab vihmast märjal terrassil. Pühad end sellest häirida ei lase. Nemad tulevad ikka. Selle märgiks ripub saunamaja uksel kohev kuusepärg. Kaevukoogul ja veeämbril helgivad tulukesed. Tamme talu valmistub aasta lõpuks.
Veel lugemist:
TEEMA
Koos 2025 aastaga sai punkti ka Hiiumaal tähistatav rahvarõiva-aasta. 365 päeva on hiidlased oma küitkuubesid, kurdussärke, öödreid, palmikuid ja lahtkraesid lehvitanud – oli ju...
UUDISED
71aastaselt on lahkunud „Kevades“ Arno Talit teinud Arno Liiver, kes elas 20aastat Hiiumaal.
UUDISED
Visit Hiiumaa otsib koostöös Visit Saaremaaga kohalikke inimesi, kes võiksid särada Saaremaa ja Hiiumaa ühise ajakirja MO Saared uues numbris kaanestaarina.
UUDISED
Eesti Terioloogia Selts kuulutas koostöös partneritega 2026. aasta loomaks siili – täpsemalt siilid, sest Eestis elab kaks liiki siile, harilik siil ja kaelussiil.