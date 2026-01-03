PÄÄSTETUD KODU LUGU | Aasta külalisterohkeim kuu oli Aadmal august

Lund ei ole ega paista ka tulevat. Põhupakkidel on kile peal. Vana puust saan seisab vihmast märjal terrassil. Pühad end sellest häirida ei lase. Nemad tulevad ikka. Selle märgiks ripub saunamaja uksel kohev kuusepärg. Kaevukoogul ja veeämbril helgivad tulukesed. Tamme talu valmistub aasta lõpuks.