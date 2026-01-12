PÄÄSTE | Tormiga lahti tulnud katusekate takistas kütmist

9. jaanuaril kell 20.03 said päästjad väljakutse Kärdlasse Tiigi põiku, kus elumaja korstna juurest oli tulnud lahti katusekate, mis oli otsapidi korstnas. Katuse renoveerimine oli pooleli, tugeva tuulega läks plekk lahti ning katteriba ots korstnasse. Päästjad püstitasid redeli ning tõmbasid kütmist takistava katusekatte korstnast välja.