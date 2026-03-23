OODATAKSE KODUKOHALUULET | “Nuutri jõe ööbiku” luulekonkurss tuleb taas

Teist aastat toimub hiidlaste oma luulekonkurss “Nuutri jõe ööbik”, kuhu oodatakse vabas vormis kodukohaluulet.
Nuutri jõgi. | Foto: Piret Eesmaa

Korraldajad ootavad paberile pandud tundeid ja mõtteid oma kodukoha inimeste, looduse, ajaloo, eripära või väärtuste kohta. “Julgustame ka neid autoreid, kel luuletused sahtlisse pidama on jäänud, neid sealt välja võtma ja võistlusele saatma,” ütles Hiiumaa kirjandusfestivali korraldaja Tiina Maiberg. 

Auhindamisele tuleb kolm vanuseastet: 7.–9. klass, gümnaasium ja täiskasvanud. 

Auhinnafondis on väärtkirjandus ning parimad luuletused avaldatakse Hiiu Lehes. 

Hiiukeelse luule eest on ette nähtud eriauhind.

Luuletused märksõnaga “Kirjandusfestivali 2026 luulevõistlus” palume saata 20. aprilliks aadressil tiiuheldema@gmail.com.

Saabunud töid hindab asjatundlik ja kirjandushuviline žürii, kuhu kuuluvad kirjandusega tihedalt seotud inimesed. 

Kirjandusfestivali korraldavad MTÜ Hiiufest, MTÜ Hiiumaa Teabekapital, Kärdla Kultuurikeskus, Kärdla raamatukogu, Hiiumaa Arenduskeskus / turismiklaster, Hiiumaa kino jpt.

Luulevõistlus on osa Hiiumaa kirjandusfestivali V peatükist, mis toimub 5.–7. juunil 2026.

Tulemused tehakse teatavaks kirjandusfestivalil reedel, 5.06 Kärdlas Vabrikuväljakul.

