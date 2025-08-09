Jälgi meid
Coop bänner sept lõpuni

UUDISED

ÕHIN SAI OTSA | Paarguranna sild lükkus tulevikku

Tänavu aprillis kirjutas Hiiu Leht kindlas kõneviisis, et Kärdlasse Paarguranda paigaldatakse ujumissild, suplushooaeg hakkab juba otsa saama, aga silda ei ole.

Avatar photo
Tänavu aprillis kirjutas Hiiu Leht kindlas kõneviisis, et Kärdlasse Paarguranda paigaldatakse ujumissild, suplushooaeg hakkab juba otsa saama, aga silda ei ole. | Foto: Erakogu

Mööda silda oleks suplejad pääsenud üle mudase ranna-ala liivaseljandikule ja sealt edasi puhtasse merevette.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

ARVAMUS

KOLUMNIST | Rahu ja vaikuse väärtustamise vajadusest

Veel paar nädalavahetust ja Hiiumaale saabuvad jälle rahu ja vaikus. Hindamatud väärtused, mida me võõrastele Hiiumaa kui sihtkoha lugu jutustades põhiliselt rõhutame.

7 tundi ago

UUDISED

NIMI PIIRAS | Hiiumaa jooksugrupist sai Team Hiiumaa

Liis ja Alari Remmelgu ideest koos teistega treenida ning joosta, sai 2016. aastal alguse Hiiumaa jooksugrupp. Aastate jooksul on jooksmisele lisandunud suusatamine ja maastikurattasõit,...

1 päev ago

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM | Raivo Rist (6. aprill 1947 – 4. august 2025)

4. augustil lahkus meie seast Eesti kabetaja Raivo Rist – pühendunud sportlane, kirglik spordisõber ja hinnatud kogukonnaliige.

1 päev ago

GALERIID

GALERII | Hiiumaa kodutütarde ja noorkotkaste suvelaager Suuresadamas

Kolmepäevases laagris osalevad Elva, Hiiumaa noorkotkad, kodutütred ning mitteliikmed noored vanuses 8–18 eluaastat.

1 päev ago