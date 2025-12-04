Jälgi meid
Glögikohvikud kuni 6.12

UUDISED

ÕPILASE ETTEPANEK VALLALE | Kärdlasse rohkem ülekäiguradu

Kärdla Kooli seitsmenda klassi õpilane tegi vallavalitsusele ettepaneku korraldada liiklust lastele ohutumaks.
Avatar photo
Põllu tänava ülekäigurada. | Foto: Kärolyn Kivistik

Kärdla Kooli direktor Margit Kagadze edastas Hiiumaa vallavalitsusele seitsmenda klassi õpilase pöördumise ettepanekuga lisada Kärdlasse Põllu tänavale üks uus ja muuta juba olemasoleva ülekäiguraja asukohta. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

AMET

KAAMERA TAGA | Riigi esimese mehe fotograaf

Raigo Pajula on läbi aegade üks Eesti tunnustatumaid pressifotograafe, kes viimased aastad on aga kaameraga saatnud riigipead.

7 tundi ago

UUDISED

HIIUMAA GLÖGIKOHVIKUD | Kohvikutes saab sauna, jõulufilme ning muusikat

Sellel laupäeval, 6. detsembril avanevad uksed 20 glögikohvikus üle Hiiumaa. Neljandat korda toimuval Hiiumaa glögikohvikute päeval pakutakse lisaks auravale glögile ja piparkookidele mitmekülgset menüüd...

10 tundi ago

TEEMA

TÖÖVARJUPÄEV | Õpilased kogusid inspiratsiooni

Novembris tähistatakse traditsiooniliselt töövarjupäeva, mille eesmärk on tuua noored päriselule lähemale ja anda neile võimalus tutvuda erinevate ametitega.

10 tundi ago

SPORT

ANNAME HOOGU | Jahtklubi Dago koondab 50 aasta purjetamisloo juubeliraamatusse

2026. aastal tähistab Jahtklubi Dago oma 50. tegevusaastat ning selleks puhuks valmib mahukas ajaloo- ja ülevaateraamat „Hiiumaa purjetamise 50 aastat“. Teos koondab esmakordselt ühele...

10 tundi ago