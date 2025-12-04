ÕPILASE ETTEPANEK VALLALE | Kärdlasse rohkem ülekäiguradu

Kärdla Kooli direktor Margit Kagadze edastas Hiiumaa vallavalitsusele seitsmenda klassi õpilase pöördumise ettepanekuga lisada Kärdlasse Põllu tänavale üks uus ja muuta juba olemasoleva ülekäiguraja asukohta.
Veel lugemist:
AMET
Raigo Pajula on läbi aegade üks Eesti tunnustatumaid pressifotograafe, kes viimased aastad on aga kaameraga saatnud riigipead.
UUDISED
Sellel laupäeval, 6. detsembril avanevad uksed 20 glögikohvikus üle Hiiumaa. Neljandat korda toimuval Hiiumaa glögikohvikute päeval pakutakse lisaks auravale glögile ja piparkookidele mitmekülgset menüüd...
TEEMA
Novembris tähistatakse traditsiooniliselt töövarjupäeva, mille eesmärk on tuua noored päriselule lähemale ja anda neile võimalus tutvuda erinevate ametitega.
SPORT
2026. aastal tähistab Jahtklubi Dago oma 50. tegevusaastat ning selleks puhuks valmib mahukas ajaloo- ja ülevaateraamat „Hiiumaa purjetamise 50 aastat“. Teos koondab esmakordselt ühele...