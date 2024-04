Näkitiigis ujunud noor kobras ei pannud teda lähedalt jälginud inimest tähelegi.

Looduskaitse- ja metsandusega tegelev Mati Sepp ootas pühapäeval Kärdla lasteaia juures matkakaaslast ja märkas äkki Näkitiigis ujuvat noort kobrast. Loom tuli isegi kaldale, laskis end tükk aega filmida ja jäi samasse ujuma ka siis, kui inimese lähenedes vette tagasi sulpsas.

„Ta on inimesega üliharjunud – nägi, kui ma autost välja tulin, pööras ringi ja jälgis mind. Mina jäin kaldal peaaegu seisma ja siis ta tuli kalda peale veest välja ja võttis mind nagu täitsa omaks,“ kirjeldas Sepp haruldast kohtumist. „Nii julget kobrast, kes inimest niimoodi ei karda, pole ma varem kohanud.“

Sepp tunnistas, et oli ka ise väga üllatunud. „Hiiumaal esimene kobras, keda ma olen näinud – neid ei ole siin väga palju.“ Haruldane oli tema sõnul ka see, et koprapoeg oli musta värvi: „Musta värvi kopraid on üsna vähe, suurem osa kopraid on pruunid.“