NURSTE KÜLA JUTUD | Ilmasõja lahingutest motokrossini

Poe ees, Mati Nursi mälestuspingil istuvad kohalikud mehed, keda kollektiivselt kutsutakse tarkade klubiks. Toivo, Tõnis, Kalle ja Ants kurtsid laupäeva hommikust kalaautot oodates, et COOPi pood värsket kala ei müü. Küsimusele, miks neid tarkade klubiks kutsutakse, oli kõige sõnakamatel, Toivol ja Tõnisel vastus selge: “Me vaidleme kogu aeg omavahel ja teiste külameestega.” Vaidluste teemad on seinast seina. Näiteks seesama teema, et miks külapoes kala ei müüda ja miks on kala püüdmine kalamehele nii keeruliseks tehtud.