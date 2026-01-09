Jälgi meid
NAISKODUKAITSE 100 | Saja-aastasel naiskodukaitsel energiat jagub

Naiskodukaitse Hiiumaa jaoskond loeb oma aastapäevaks Emmaste jaoskonna loomist 9. jaanuaril 1926.
Hiiumaa naiskodukaitsjad võidupüha paraadil Kärdlas 2015. aastal. | Foto: Harda Roosna

Pärast asutamist algas naiskodukaitsjatel kohe kaitseliitlaste abistamine, eeskätt toitlustamine nii õppustel kui ka võistlustel. Jaoskonnad tegutsesid alguses omaette ja põhimäärus puudus. Praktiliste oskuste omandamiseks korraldati mitmesuguseid kursusi, loenguid ja suvelaagreid, kus õpiti esmaabi andmist. Samuti viidi läbi majapidamis-, käsitöö- ja aiatöökursusi ning kangakudumis- ja keedukursusi. Õpiti rahvatantsu ja tegeldi võimlemisega. Sissetuleku hankimiseks korraldasid naiskodukaitsjad pidusid, loteriisid ja näitemänge. Käinas lavastati isegi ballett. Kogutud summad läksid Kaitseliidu toetuseks ja Naiskodukaitse inventari soetamiseks. Pärast juunipööret likvideeriti Naiskodukaitse 27. juunil 1940.

