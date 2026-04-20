Liikluses tuli ette mitmeid rikkumisi. Politsei tuvastas juhte, kes kasutasid roolis telefoni, ületasid maanteedel kiirust ning roolist tuli kõrvaldada neli sõidukijuhti, kes olid rooli istunud alkoholi tarvitanult. Neist kahe puhul oli tegemist kriminaalses joobes sõidukijuhtimisega, täpsustas Raudsepp.
POLITSEI
NÄDAL POLITSEIS | Liikluses tabati kaks kriminaalses joobes roolikeerajat
Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul tegeles Hiiumaa politsei nädala jooksul 25 korrarikkumise teatega. Juhtumite põhjal alustati 12 väärteomenetlust ja kaks kriminaalmenetlust ning patrullid said 11 väljakutset.
