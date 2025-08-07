Jälgi meid
UUDISED

MIS TÄPSELT JUHTUS | Õnnetus “mees üle parda” juhtus jälle

Tänavu poole aastaga on Hiiumaa sadamates juhtunud kaks õnnetust, kus inimene kukub laevalt merre ja saab vigastada, esimene jaanuaris, teine äsja, juuli lõpus.

Avatar photo
Jaanuaris Heltermaa sadamas toimunud õnnetuse asukoha (punane ring) ja hetke põhimõtteline skeem. | Ohutusjuurdluskeskus

Juuli lõpus teatas päästeamet, et 29. juulil kell 13.32 kukkus Suuresadama lossimiskohas mees üle parda merre. Läheduses olnud traalimehed tõmbasid ta enda paati ja teavitasid häirekeskust. Kohale saabunud päästjad aitasid kannatanu paadist kiirabiautosse. 

