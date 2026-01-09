Jälgi meid
MERI JÄÄTUB | Praam sõidab kauem

Olukord merel Sõru-Triigi sadamate vahel. | Foto: Raul Vinni

Seoses raskete jääoludega võib parvlaev Soela Sõru-Triigi liinil hilineda sadamasse saabumisel kuni 20 minutit kõikidel reisidel, teatas Kihnu Veeteed.

