MERI JÄÄTUB | Praam sõidab kauem

Seoses raskete jääoludega võib parvlaev Soela Sõru-Triigi liinil hilineda sadamasse saabumisel kuni 20 minutit kõikidel reisidel, teatas Kihnu Veeteed.
PÄÄSTE
Hiiumaa päästjad käisid neljapäeval kahel väljakutsel, kui Männamaa külas levis majas kütuse lõhn ning Kärdlas suitses elamu vannitoas pesumasin, teatas Lääne päästekeskus.
GALERIID
Hiiumaa Spordiliit tunnustas neljapäeval pidulikul auhinnagalal Hiiumaa Spordikeskuses möödunud aasta silmapaistvamaid sportlasi ja spordisündmusi, kes hoiavad ja arendavad oma pühendumuse, töö ja eeskujuga Hiiumaa...
ARVAMUS
Minu repliik “Kellele on vaja öist Kärdla valgustamist” tekitas sotsiaalvõrgustikes üsna elava diskussiooni. See viitab sellele, et see teema väärib tõsisemat arutelu.
NÖÖBIST KINNI
Hiljuti Hiiu Lehes ilmunud Oleg Samorodni arvamusartikkel "Kellele on vaja öist Kärdla valgustamist?" tekitas sotsiaalmeedias üsna elava diskussiooni.