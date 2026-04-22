Hellamaa perekeskuses sai saalitäis rahvast esmalt osa Veikko Hormi põhjalikust ettekandest Läänemerre uppunud lõhkekehadest, aga ka laevavrakkidest, mis on hakanud lekkima ja kujutavad ohtu nii mereelustikule kui merel tegutsejatele.
MEREMEESTE LOOD | Mereajaloo päeval esitleti uut mereraamatut
Klubi Pühalepa Vanamehed ja Hiiumaa Merekultuuri Selts viisid möödunud nädalal läbi järjekordse, juba traditsiooniliseks saanud mereajaloo päeva. Päev hõlmas ettekandeid, klubi kirjastatud uue raamatu tutvustust ning näitust Hiiumaa tuletornidest, mis valmis koostöös Sõru Muuseumiga.
Veel lugemist:
OÜ Dagolux plaanib Kärdlasse, Spordikeskuse juurde rajada kolm padeliväljakut. Hiiumaa vallavolikogu otsustas aprillikuu istungil anda Kärdlas Põllu tänaval asuvad 25 ja 27 kinnistud, kokku...
Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
Transpordiameti korraldatud riigihanke Hiiu piirkonna riigimaanteede hooldamiseks võitis AS Tariston.
Viskoosa arengusse andis teisipäeval oma panuse ka Coop Hiiumaa, suurendades kaupluse müügipinda.