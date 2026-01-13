MEILE KIRJUTATAKSE | Hiiumaa noored näitavad heategevusega eeskuju

Täiskasvanutena toetavad paljud meist igakuise püsikorraldusega südamelähedasi abivajajaid või aitavad pisteliselt neid, kes parasjagu silma jäävad. Just jõulude ajal pöörame eriti tähelepanu sellele, kes on meist abitumas seisus ja anname oma panuse. See kuulub paljude täiskasvanute elu juurde.
Veel lugemist:
UUDISED
Saarte Energiaagentuuri (EISEA) ja Kanada Victoria Ülikooli juhitud algatus Accelerating Community Energy Transformation (ACET) alustavad koostööd, mille raames viiakse läbi kolm põhjalikku uuringut kohaliku...
SPORT
Bowlinguklubi Vihurid lõpetas edukalt oma arenguprojekti esimese etapi, mille keskmes oli Eesti ühe tunnustatuima bowlingutreeneri Kert Truusi kaasamine ning bowlingu algkoolituse läbiviimine Hiiumaal.
NÖÖBIST KINNI
Aastal 2022 paigaldati Kärdla sadama talisupluskohta aeraator, mis hoidis jääauku jäävabana ning riietumiseks sai kasutada käi ääres asuvat soojakut. Täna peavad talisuplejad aga ise...
UUDISED
Haridus- ja Teadusministeerium valis konkursiga Hiiumaa uue riigikooli juhiks Maris Nõmmik-Kärtneri, kes asub ametisse 10. veebruaril. Ta käivitab uue riigikooli, mis alustab õpet 1....