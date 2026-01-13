MEILE KIRJUTATAKSE | Hiiumaa noored näitavad heategevusega eeskuju

Täiskasvanutena toetavad paljud meist igakuise püsikorraldusega südamelähedasi abivajajaid või aitavad pisteliselt neid, kes parasjagu silma jäävad. Just jõulude ajal pöörame eriti tähelepanu sellele, kes on meist abitumas seisus ja anname oma panuse. See kuulub paljude täiskasvanute elu juurde.