MAALIKUNST | Ants Viidalepa looming pakkus üllatuse

Hiiumaaga seotuks sai Viidaleppade pere 1960ndatel aastatel, kui Kassarisse suvekodu rajasid. Näitusel esitletud tööd haaravad üle viiekümne aasta tema loomest, laenuks saadud maalid on pärit Viinistu muuseumist ja erakogudest.
Parvlaevadele Leiger ja Tõll teostatakse veebruaris plaanivälised dokitööd, laevu asendab parvlaev Regula.
Hiiumaa saalihokiklubid alustasid uut aastat edukalt nii Rapla liigas kui ka Eesti meistrivõistlustel.
Eesti Startup Auhindade galal pälvis mitu tunnustust identiteedituvastuse ettevõte Veriff, mille asutaja ja tegevjuht on Hiiumaalt Emmastest pärit ettevõtja Kaarel Kotkas. Kaarel Kotkas nimetati...