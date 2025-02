LUGEMISLEMBENE KOORIJUHT | See on inimeses kinni, kuidas sa oma haridust väärtustad

Kes Suuremõisa lossi ühes tiivas asuvasse põhikooli vähegi sisse astunud, see teab ja tunneb kooli erilist ajaloolist hõngu. Seda, et õpetajate tuba on mõisaköögi mantelkorstnas, kuskil mujal vastu panna ei ole. Suuremõisas on 6-klassiline kool, kus õpib täna 22 õpilast. Rõõmu ja loomingulisust paistab juba koolimaja eeskojast, kus laste käsitöö sisenejaid tervitab. Külli Kreegi, teeneka klassi- ja lauluõpetaja sõnul on kõik lapsed loomega hõivatud. Laulukooris, kellega valmistutakse suviseks suureks laulupeoks, on viisteist last. Peole oleks tahtnud minna kogu kooliga, aga kuues klass enam kahjuks mudilaskoori ei kvalifitseeru. Kas soov ka tegelikult teoks saab, selgub märtsis, kui toimuvad ülevaatused.