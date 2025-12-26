LÄHEB TORMIKS | Tulekul on tormine nädalavahetus

Veel lugemist:
KULTUUR
Elamuskeskuse Tuuletorn näitusesaalis avaneb selle nädala pühapäeva õhtuni vaatepilt, mis paneb silmad särama ka neil, kes legodega mängimise ammu seljataha jätnud. Lego-retrolinna ümber kihutab...
ISETEGEMINE
Rannarootslaste traditsiooniline pilliroost kroon laes rippumas pakub nii silmailu kui ka meelerännakut ajalukku.
TEEMA
Kolm klassiõde – Marta, Karin ja Triin – lõpetasid 2000. aastal Kärdla Keskkooli üheksanda klassi ning elavad nüüd üks Melbourne’is, teine Norras, kolmas Sidney’s....