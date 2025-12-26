Jälgi meid
LÄHEB TORMIKS | Tulekul on tormine nädalavahetus

Saabuval nädalavahetusel jõuab Eestisse torm “Johannes”. Kõige tugevamat tuult on oodata Lääne-Eesti saartel.
Foto: Raul Vinni

Veel lugemist:

KULTUUR

TÕELINE LEGO-ELAMUS | Tuuletornis ärkavad Legod ellu

Elamuskeskuse Tuuletorn näitusesaalis avaneb selle nädala pühapäeva õhtuni vaatepilt, mis paneb silmad särama ka neil, kes legodega mängimise ammu seljataha jätnud. Lego-retrolinna ümber kihutab...

19 tundi ago

ISETEGEMINE

LOO ISE SILMAILU | Rookroon kaunistab ruumi aastaringselt

Rannarootslaste traditsiooniline pilliroost kroon laes rippumas pakub nii silmailu kui ka meelerännakut ajalukku.

21 tundi ago

TEEMA

KIRJAD KOJU | Jõulutunne sünnib lõhnadest, silmade särast ja postkaartidest

Kolm klassiõde – Marta, Karin ja Triin – lõpetasid 2000. aastal Kärdla Keskkooli üheksanda klassi ning elavad nüüd üks Melbourne’is, teine Norras, kolmas Sidney’s....

2 päeva ago

HOROSKOOP

HOROSKOOP | 25.-31. detsember 2025

Jäär

2 päeva ago