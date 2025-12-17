Jälgi meid
HIIU LEHE MINUTID

KUULA | Hiiu Lehe minutid 17. detsembril

Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
Avatar photo

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?

  • Kärdlas kerkib kortermaja
  • Kelmidel kiired ajad
  • Kirik sai puupüsti täis

Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.

