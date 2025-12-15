PÄÄSTE | Noored põhjustasid Kärdlas mahajäetud hoones tulekahju

Kell 14.15 teavitati häirekeskust, et Kärdlas Pargi tänaval asuvasse mahajäetud palkhoonesse on sisenenud noored ning pannud seal põlema puidust kasti sees olnud vanapaberi. Päästjad likvideerisid põlengu ning sulgesid kaks katki olevat akent käepäraste vahenditega, et takistada võõrastele edasist hoonele ligipääsu.