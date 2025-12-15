PÄÄSTE | Noored põhjustasid Kärdlas mahajäetud hoones tulekahju

Kell 14.15 teavitati häirekeskust, et Kärdlas Pargi tänaval asuvasse mahajäetud palkhoonesse on sisenenud noored ning pannud seal põlema puidust kasti sees olnud vanapaberi. Päästjad likvideerisid põlengu ning sulgesid kaks katki olevat akent käepäraste vahenditega, et takistada võõrastele edasist hoonele ligipääsu.
Veel lugemist:
UUDISED
Kärdlas Metsa tänaval algasid detsembris ettevalmistustööd uue A-energiaklassi ridaelamu ehituseks. Hoone peaks valmis saama tuleva aasta juuliks.
UUDISED
Hiiumaa turismiklastri 2025. aasta turismihooaja külastajate küsitlus näitas, et Hiiumaa populaarsus on jätkuvalt tõusuteel. Turistid soovivad veeta Hiiumaal järjest rohkem aega ning teavad üha...
UUDISED
Novembris registreeriti Hiiumaal kolme lapse sünd. Möödunud aasta novembris sündis saarel aga poole rohkem ehk kuus last.
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 21 korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa viis väärteomenetlust, ühe kriminaalmenetluse ja kaksteist väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.