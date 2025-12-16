JÕULUKONTSERT | “Talvine teekond” Ain Angeri esituses puudutas sadu kuulajaid

Laupäeval oli Kärdla kirikusse tasuta muusikaelamusest osa saama tulnud koguni kolmsada kaheksakümmend kaks kuulajat, kelledest rohkemat Kärdla kirik ei olekski mahutanud. Kontsert oli ka omalaadi tähistamise hõnguga. Kuuse ja jõulutähtedega kaunistatud kirikus tuletas koguduse õpetaja Simson kontserti sissejuhatades ja ilusat pühadeaega soovides meelde, et kolmas advent on kirikukalendris pühendatud Ristija Johannesele, kes on ühtlasi ka Kärdla kiriku kaitsepühak.
Veel lugemist:
SPORT
Viskoosa SK pidas 14. detsembril Rapla Sadolini spordihoones oma 2025. aasta viimase kohtumise Rapla liigas, kus tuli tunnistada spordiklubi Bändidos paremust tulemusega 4:9.
SPORT
10. detsembril toimusid Hiiumaa Spordikeskuses 1.–6. klasside Hiiumaa meistrivõistlused kabes.
PILTUUDIS
Täna avanes Kassari kabeli juures haruldane vaatepilt, kui vahetati ära kabeli tornikiiver.
UUDISED
Kärdlas Metsa tänaval algasid detsembris ettevalmistustööd uue A-energiaklassi ridaelamu ehituseks. Hoone peaks valmis saama tuleva aasta juuliks.