KULTUUR

JÕULUKONTSERT | “Talvine teekond” Ain Angeri esituses puudutas sadu kuulajaid

Taaskord viis Ain Anger hiidlased oma kontserdiga maailma muusikapealinnade sekka kõrvuti New Yorgi ja Milanoga.

Avatar photo
Kärdla kirikus esitasid bass Ain Anger ja pianist Mihkel Poll Franz Schuberti 24-osalise laulutsükli. | Foto: Toomas Kokovkin

Laupäeval oli Kärdla kirikusse tasuta muusikaelamusest osa saama tulnud koguni kolmsada kaheksakümmend kaks kuulajat, kelledest rohkemat Kärdla kirik ei olekski mahutanud. Kontsert oli ka omalaadi tähistamise hõnguga. Kuuse ja jõulutähtedega kaunistatud kirikus tuletas koguduse õpetaja Simson kontserti sissejuhatades ja ilusat pühadeaega soovides meelde, et kolmas advent on kirikukalendris pühendatud Ristija Johannesele, kes on ühtlasi ka Kärdla kiriku kaitsepühak. 

SPORT

Viskoosa SK lõpetas Rapla liigas aasta kaotusega

Viskoosa SK pidas 14. detsembril Rapla Sadolini spordihoones oma 2025. aasta viimase kohtumise Rapla liigas, kus tuli tunnistada spordiklubi Bändidos paremust tulemusega 4:9.

16 tundi ago

SPORT

KABEVÕISTLUS | Selgusid parimad noored kabetajad

10. detsembril toimusid Hiiumaa Spordikeskuses 1.–6. klasside Hiiumaa meistrivõistlused kabes.

17 tundi ago

PILTUUDIS

HARULDANE VAATEPILT | Kassari kabeli torn ilma kiivrita

Täna avanes Kassari kabeli juures haruldane vaatepilt, kui vahetati ära kabeli tornikiiver.

18 tundi ago

UUDISED

EI JÄÄ VIIMASEKS | Kärdlasse kerkib üle aastate uus ridaelamu

Kärdlas Metsa tänaval algasid detsembris ettevalmistustööd uue A-energiaklassi ridaelamu ehituseks. Hoone peaks valmis saama tuleva aasta juuliks.

2 päeva ago