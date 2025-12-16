JÕULUKONTSERT | “Talvine teekond” Ain Angeri esituses puudutas sadu kuulajaid

Laupäeval oli Kärdla kirikusse tasuta muusikaelamusest osa saama tulnud koguni kolmsada kaheksakümmend kaks kuulajat, kelledest rohkemat Kärdla kirik ei olekski mahutanud. Kontsert oli ka omalaadi tähistamise hõnguga. Kuuse ja jõulutähtedega kaunistatud kirikus tuletas koguduse õpetaja Simson kontserti sissejuhatades ja ilusat pühadeaega soovides meelde, et kolmas advent on kirikukalendris pühendatud Ristija Johannesele, kes on ühtlasi ka Kärdla kiriku kaitsepühak.