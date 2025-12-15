Jälgi meid
UUDISED

EI JÄÄ VIIMASEKS | Kärdlasse kerkib üle aastate uus ridaelamu

Kärdlas Metsa tänaval algasid detsembris ettevalmistustööd uue A-energiaklassi ridaelamu ehituseks. Hoone peaks valmis saama tuleva aasta juuliks.
Avatar photo
A-energiaklassi ridaelamu eskiis. | Realife Holding OÜ

Hiiumaa Arenduskeskus viis 2023. aastal läbi uuringu, kust selgus, et saarel on uute korterite põud. 163st vastanust 71,8 protsenti oleks huvitatud korteri ostmisest. Uuringutulemused jäid silma ka Reino Hallale ja kui 2024. aastal tuli riigimaa oksjonikeskkonnas müüki Metsa 12 krunt Kärdlas, otsustas ta osaleda. Peale oksjoni võitu tekkis plaan oma ettevõttega Realife Holding kinnistule ridaelamu ehitada. 

