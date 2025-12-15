EI JÄÄ VIIMASEKS | Kärdlasse kerkib üle aastate uus ridaelamu

Hiiumaa Arenduskeskus viis 2023. aastal läbi uuringu, kust selgus, et saarel on uute korterite põud. 163st vastanust 71,8 protsenti oleks huvitatud korteri ostmisest. Uuringutulemused jäid silma ka Reino Hallale ja kui 2024. aastal tuli riigimaa oksjonikeskkonnas müüki Metsa 12 krunt Kärdlas, otsustas ta osaleda. Peale oksjoni võitu tekkis plaan oma ettevõttega Realife Holding kinnistule ridaelamu ehitada.
