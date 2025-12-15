SÜNDIDE STATISTIKA | Hiiumaal sündis novembris kolm last

Käesolev aasta on Hiiumaal sündide osas olnud kõikuv. Kõige rohkem lapsi sündis juunis ja oktoobris, mõlemas kuus kaheksa last. Septembrikuu oli sündide osas käesoleva aasta paremuselt teine, kui sündis seitse last. Kõige vähem lapsi sündis veebruaris, märtsis ja juulis, mil sündis vaid kaks last. Jaanuaris, aprillis, mais ja augustis sündis neli last.
Veel lugemist:
UUDISED
Kärdlas Metsa tänaval algasid detsembris ettevalmistustööd uue A-energiaklassi ridaelamu ehituseks. Hoone peaks valmis saama tuleva aasta juuliks.
UUDISED
Hiiumaa turismiklastri 2025. aasta turismihooaja külastajate küsitlus näitas, et Hiiumaa populaarsus on jätkuvalt tõusuteel. Turistid soovivad veeta Hiiumaal järjest rohkem aega ning teavad üha...
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 21 korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa viis väärteomenetlust, ühe kriminaalmenetluse ja kaksteist väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.
PÄÄSTE
Laupäeval käisid päästjad Pargi tänaval mahajäetud hoones kustutamas noorte põhjustatud tulekahju.