UUDISED

SÜNDIDE STATISTIKA | Hiiumaal sündis novembris kolm last

Novembris registreeriti Hiiumaal kolme lapse sünd. Möödunud aasta novembris sündis saarel aga poole rohkem ehk kuus last.
Avatar photo
Beebivarbad. | Unsplash

Käesolev aasta on Hiiumaal sündide osas olnud kõikuv. Kõige rohkem lapsi sündis juunis ja oktoobris, mõlemas kuus kaheksa last. Septembrikuu oli sündide osas käesoleva aasta paremuselt teine, kui sündis seitse last. Kõige vähem lapsi sündis veebruaris, märtsis ja juulis, mil sündis vaid kaks last. Jaanuaris, aprillis, mais ja augustis sündis neli last. 

