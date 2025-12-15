SÜNDIDE STATISTIKA | Hiiumaal sündis novembris kolm last

Käesolev aasta on Hiiumaal sündide osas olnud kõikuv. Kõige rohkem lapsi sündis juunis ja oktoobris, mõlemas kuus kaheksa last. Septembrikuu oli sündide osas käesoleva aasta paremuselt teine, kui sündis seitse last. Kõige vähem lapsi sündis veebruaris, märtsis ja juulis, mil sündis vaid kaks last. Jaanuaris, aprillis, mais ja augustis sündis neli last.