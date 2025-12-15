Jälgi meid
Hiiumaa Köök ja pagar 8.12-20.12

POLITSEI

LIIKLUSÕNNETUS | Sõidukijuht kaldus vastassuunavööndisse ja sõitis kraavi

Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 21 korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa viis väärteomenetlust, ühe kriminaalmenetluse ja kaksteist väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.
Foto: Raul Vinni

Politsei kõrvaldas eelmisel nädalal roolist kaks sõidukijuhti. Raudsepa sõnul oli ühel juhul põhjuseks alkoholijoobes mootorsõiduki juhtimine ja teise puhul oli juht mootorsõidukit juhtima asunud karistuse perioodil, kui juhtimisõigus oli ära võetud. Taaskord kasutasid mitmed juhid sõidu ajal telefoni. 

