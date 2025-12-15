LIIKLUSÕNNETUS | Sõidukijuht kaldus vastassuunavööndisse ja sõitis kraavi

Politsei kõrvaldas eelmisel nädalal roolist kaks sõidukijuhti. Raudsepa sõnul oli ühel juhul põhjuseks alkoholijoobes mootorsõiduki juhtimine ja teise puhul oli juht mootorsõidukit juhtima asunud karistuse perioodil, kui juhtimisõigus oli ära võetud. Taaskord kasutasid mitmed juhid sõidu ajal telefoni.