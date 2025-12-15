Politsei kõrvaldas eelmisel nädalal roolist kaks sõidukijuhti. Raudsepa sõnul oli ühel juhul põhjuseks alkoholijoobes mootorsõiduki juhtimine ja teise puhul oli juht mootorsõidukit juhtima asunud karistuse perioodil, kui juhtimisõigus oli ära võetud. Taaskord kasutasid mitmed juhid sõidu ajal telefoni.
POLITSEI
LIIKLUSÕNNETUS | Sõidukijuht kaldus vastassuunavööndisse ja sõitis kraavi
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 21 korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa viis väärteomenetlust, ühe kriminaalmenetluse ja kaksteist väljakutset, teatas Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp.
UUDISED
Kärdlas Metsa tänaval algasid detsembris ettevalmistustööd uue A-energiaklassi ridaelamu ehituseks. Hoone peaks valmis saama tuleva aasta juuliks.
UUDISED
Hiiumaa turismiklastri 2025. aasta turismihooaja külastajate küsitlus näitas, et Hiiumaa populaarsus on jätkuvalt tõusuteel. Turistid soovivad veeta Hiiumaal järjest rohkem aega ning teavad üha...
UUDISED
Novembris registreeriti Hiiumaal kolme lapse sünd. Möödunud aasta novembris sündis saarel aga poole rohkem ehk kuus last.
PÄÄSTE
Laupäeval käisid päästjad Pargi tänaval mahajäetud hoones kustutamas noorte põhjustatud tulekahju.