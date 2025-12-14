EKSPERIMENT | Kuidas maitseb piparkook 16. sajandist?

Mitme sajandi jagu jõulude lahutamatuks osaks peetud piparkookide tegemiseks taigna valmistamine on ka kodus lihtne. Selleks, et jõululaupäeval oleksid värsked piparkoogid laual, oleks hea tainas juba hakkama panna, et vürtsid jõuaksid tõmmata ja kõik maitsed avaneksid.