Jälgi meid
Hiiumaa Köök ja pagar 8.12-20.12

TOIT

EKSPERIMENT | Kuidas maitseb piparkook 16. sajandist?

Mitme sajandi jagu jõulude lahutamatuks osaks peetud piparkookide tegemiseks taigna valmistamine on ka kodus lihtne. Selleks, et jõululaupäeval oleksid värsked piparkoogid laual, oleks hea tainas juba hakkama panna, et vürtsid jõuaksid tõmmata ja kõik maitsed avaneksid.

Avatar photo
Valmis piparkoogimehikese, kõige peal apelsiniga versioon, tagumised klassikalise piparkoogid. | Foto: Kai Kallas

Üheks jõulukuu kindlaks osaks on pere ja sõpradega piparkookide valmistamine. Kaubanduses on erinevaid piparkoogitaina versioone kümneid ja need on ka kahtlemata väga maitsvad.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

GALERIID

GALERII | Talvisel käsitöölaadal leidis igaüks midagi jõuluvana kotti

13. detsembril toimus Kärdlas Kultuurikeskuses Talvine Käsitöö- ja omatoodangu laat. Laadal sai osa võtta loosist, osta kinke ning samal ajal nautida kultuuriprogrammi.

59 minutit ago

ARVAMUS

ÜHINE HIIUMAA | Üheskoos loome saare tuleviku

Hiiumaa tugevus on olnud alati kogukonnas. Selles, kuidas üksteisest hoolitakse, kuidas teineteise tegemistele õlg alla pannakse, kuidas tehakse ära asju, mille kohta mandril öeldakse,...

4 tundi ago

SPORT

HIIDLASED ESINDATUD | Eesti Ronimisliidu aastalõpupeol jagati auhindu

13. detsembril toimus Eesti Ronimisliidu aastalõpupidu, kus tehti möödunud hooajast kokkuvõtteid ja jagati välja selle aasta karikasarja auhinnad.

7 tundi ago

UUDISED

VÄÄRIKAS TUNNUSTUS | Hiiumaa tegusaim tervisedendaja pälvis Sotsiaalministeeriumi tunnustuse

Sotsiaalministeerium tunnustas taas igast maakonnast inimesi, kes annavad silmapaistva panuse meie kõigi tervise tugevdamisse – tegusaimaid tervisedendajaid. Nende seas on lasteaedade, koolide, noortekeskuste, haiglate,...

7 tundi ago