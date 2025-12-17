Jälgi meid
AJALOOLINE HETK | Kassari kabeli tornikiiver uuenes kogukonna toel

Kauaoodatud uus tornikiiver annab kabelile tagasi kuju, milline see oli aastatel 1870 kuni 1960.

Avatar photo
Restauraator Karin Mihkelsoo uue tornilipuga. | Foto: Kati Vooglaid Kukk

Torni tipus näitab suunda ka kalakujuline tuulelipp. Selle paigutasid oma kohale kabelit renoveerinud osaühingu J.E. Restooring restauraator Jaanus Erm ja osaühingu RestHunt Ekspert restauraator Madis Mihkelsoo

