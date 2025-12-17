AJALOOLINE HETK | Kassari kabeli tornikiiver uuenes kogukonna toel

Torni tipus näitab suunda ka kalakujuline tuulelipp. Selle paigutasid oma kohale kabelit renoveerinud osaühingu J.E. Restooring restauraator Jaanus Erm ja osaühingu RestHunt Ekspert restauraator Madis Mihkelsoo.
