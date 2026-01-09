Jälgi meid
HL bänner

KASULIK TEADA

KUIDAS EEMALDADA PLEKKE? | Plekk ei ole vaenlane

Tihti polegi probleemiks plekk ise, vaid teadmatus, kuidas seda ühe või teise materjali pealt eemaldada.

Avatar photo
Plekieemalduses pole aega süüdlast otsida, tuleb kiirelt ja efektiivselt tegutseda. | Foto: Kai Kallas

Pühadeaeg on läbi ning koos sellega said läbi ka pikad söögilauad, külaskäigud ja tihedad koosviibimised, kus elu käis kodudes tavapärasest elavamalt. Nagu sageli juhtub, tõid ka möödunud pühad endaga kaasa väiksemaid apsakaid – ümberläinud klaasid, maha tilkunud kohv, diivanile sattunud šokolaad või rõivastest eraldunud värv. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

TEEMA

DOUGLASE ALGATUS | Hee-yew-maw tuletorniring pani aluse Hiiumaa turismimarsruutidele

Ameeriklasest rahukorpuslane Douglas Wells, kellest möödunud aastal suisa näidend tehti, on jätnud Hiiumaa kultuuriellu suure jälje. Üheks osaks sellest on Tuletorniringi loomine ehk üks...

2 tundi ago

IN MEMORIAM

MÄLESTAME | Lahkunud on Douglas Wells (27.11.1963 – 14.10.2025)

Douglas Wellsi poeg Harry ütles Hiiu Lehele, et isa surma põhjuseks olid südameprobleemid. Teda jäid leinama poeg ja ema Paula Wells.  Wells oli pärit...

3 tundi ago

25 AASTAT TAGASI

25 AASTAT TAGASI | Hiidlased hakkavad rakette ehitama

Spordiaasta parimad

1 päev ago

UUDISED

VÕETI OMAKS | Toiduringluskapist kaob toit vaid loetud minutitega

Aasta lõpus paigaldatud toiduringluskapp on hiidlaste poolt väga hästi vastu võetud hoolimata sellest, et kohalikud ettevõtted sellel esialgu mõtet ei näinud.

1 päev ago