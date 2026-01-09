KUIDAS EEMALDADA PLEKKE? | Plekk ei ole vaenlane

Pühadeaeg on läbi ning koos sellega said läbi ka pikad söögilauad, külaskäigud ja tihedad koosviibimised, kus elu käis kodudes tavapärasest elavamalt. Nagu sageli juhtub, tõid ka möödunud pühad endaga kaasa väiksemaid apsakaid – ümberläinud klaasid, maha tilkunud kohv, diivanile sattunud šokolaad või rõivastest eraldunud värv.