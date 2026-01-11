Jälgi meid
KOLUMNIST | Saar vajab koole ja tuletorne

Head Hiiumaa tuletornide aastat!
Jaano Martin Ots. | Foto: Erakogu

Jätkub debatt Hiiumaa ametikooli ja gümnaasiumi kokku sulatamisel tekkinud uues asutuses pakutava õppe sisu üle ja koolile valitakse direktorit. Kestab konkurss Kõpu ja Ristna tuletornidele uue operaatori leidmiseks. Nii on paslik arutleda, kas kool ja tuletorn on kuidagi sarnased? Mis on neil ühist ja mille poolest erinevad? Ja mida sellest võrdlusest võiks õppida.

