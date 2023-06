Kolm raamatut, mida Hiiumaa kohta peab lugema

Raamatu saab lahti ilma salasõnata, lugemiseks pole vaja elektrit ning aku ei saa kunagi tühjaks. Raamatute lugemine teki all ja taskulambi valgel on elamus omaette.

Käimas on Hiiumaa Kirjandusfestival, kus jututeemasid on seinast seina. Mis on aga need raamatud, mida soovitab lugeda Hiiumaa Muuseumi teadusdirektor Helgi Põllo, et Hiiumaaga tuttavaks saada?

“Hiiumaast on viimasel kümnekonnal aastal ilmunud hämmastavalt palju uusi raamatuid, mis lummavad ja on õpetlikud lugeda,“ ütleb Helgi ja annab esimese soovituse. Kes tahab saada kiiret ja asjatundlikku ülevaadet Hiiumaast, peaks lugema läbi sissejuhatuse Kaljo Põllo 2004. aastal ilmunud raamatule “Hiiumaa rahvapärane ehituskunst“. “Kogu raamat on ka väga hea, aga kiireks pilguheiduks on sissejuhatus parajalt sobilik,“ lausub Helgi. Lisaks toob Helgi riiulist kaks olulist raamatut, mis kogult nii rasked, et peab toekama laua najale lugemiseks sättima. Need on Hiiumaa Teabekapitali 2015. aastal välja antud “Hiiumaa koguteos“ ja “Hiiumaa kirjanduse lugu“, mille Vaapo Vaher sai valmis 2019. aastal. Õnneks saab neid raamatuid lugeda juhuslikult – võtad lahti just selle peatüki või kirjaniku, kellest parajasti teada tahad.

Järgmisena toob Helgi välja Mihkel Aitsami 1939. aastal kirjutatud “Hiiu lossist Siberisse“. “See teos on inimeste arusaamist Hiiumaa ajaloost väga palju mõjutanud ja seal on nii ajalugu, röövlijuttu kui ilukirjandust,“ ütleb ta. Lisaks soovitab ta lugeda “Reigi õpetajat“, mille uuemas, 2008. aasta väljaandes on Aivar Põldmäe järelsõnas hea ülevaade 17. sajandist. Selles on põnevalt kirjeldatud ajastut ja lisatud lugusid päriselust, mis on kohati veel huvitavamad kui Aino Kallase romaan. Reigi õpetajast on olemas ka audioraamat CD-plaadi kujul. Herman Sergo mereröövlijutud võivad olla aeglase kulgemisega, aga kui tahta hiiu-rootslaste kohta teada, siis Sergo on selleks hea algus.

Kolmandana soovitab Helgi valida lugemiseks mõne raamatu nn külaraamatute sarjast, millest suure osa on kirjutanud Riho Saard. Näiteks 2008. aastal ilmunud “Luidja – värav Kõpu poolsaarele“. Need raamatud väärivad lugemist, eriti, kui keegi tahab mingist Hiiumaa kandist süvenenumalt teada saada. Muidugi ei saa soovitamata jätta Tõnu Õnnepalu raamatut “Paradiis“, mis aitab aduda Hiiumaa olemust ja kohahõngu.

Kõik raamatud saab kergesti kätte Hiiumaa raamatukogudest, mille lugejaks saab end registreerida aadressil raamatukogu.hiiumaa.ee.

REET KOKOVKIN