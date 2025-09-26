Jälgi meid
Coop bänner sept lõpuni

KASULIK TEADA

KÕIKE KÜTMISEST | Valesti hoitud küttekolle läheb kalliks maksma

Pole vahet, kas kodu köetakse soojaks ahju või soojuspumba abil, hooldust tuleb teha mõlemale. See ennetab probleeme, aga hoiab kokku ka kulusid.

Avatar photo
Sander kontrollib ahju kaameraga, nii saab selgema ülevaate ahju ehitusest ja seisukorrast. | Foto: Kai Kallas

Hiiumaa pottsepp Sander Hindrikus on oma töö käigus näinud lugematuid küttekoldeid, nii hästi hoituid kui ka hooletusse jäetuid. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

KULTUUR

KULTUUR | Jaanus Samma otsib identiteedi mustreid

Kunstnik Jaanus Samma veetis kolm nädalat Hiiumaal Kordonis kunstiresidentuuris. Ta nimetas seda aega korraks kõrvaleastumiseks, võimaluseks eemalduda tavarutiinist ja keskenduda loomingule.

5 minutit ago

UUDISED

PIIRATAKSE LEVIKUT | Metsatehnika puhastamine piirab sigade Aafrika katku levikut saartele

Põllumajandus- ja toiduamet kutsub maastikul töötavaid ettevõtjaid üles raskeveotehnikat enne suursaartele minekut puhastama, et sigade Aafrika katk (SAK) ei leviks edasi Saaremaale ja Hiiumaale.

20 tundi ago

UUDISED

OTSITAKSE KUUSKE | Kärdla Keskväljakule otsitakse jõulukuuske

Hiiumaa Haldus otsib jõulukuuske Kärdla Keskväljaku kaunistamiseks.

20 tundi ago

KULTUUR

MEILE KIRJUTATAKSE | Kas iseteenindus päästab raamatukogud?

Septembri algul käisid kolm hiidlast ja üks saarlane õppevisiidil Bornholmi saarel Taanis. Mõte Bornholmile minna tekkis sellest, et saarlased on Saaremaa vallavalitsuse ja raamatukogude...

23 tundi ago