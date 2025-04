KIRI VÕILAIULT | Haruldase niidurüdi pesitsuspaik

Muhu on väike aga tubli saar, kus kohalikuna mõtled, et iga lähedal asuv nurk ka läbi käidud. Aga kodukant ei lakka üllatamast. Jagan oma esimest retke Võilaiule, mis toimus alles mõned aastad tagasi. Noorena tundub kõik muu põnevam kui argine koduümbrus. Paigad, mis on lähedal ja pisikesed, ei paista erilised. Vaatad kaugemale ja tõmbab palju enam kõik muu, mis mujal. Vanemaks saades hakkab ka huvi koduümbruse vastu kasvama.