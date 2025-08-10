Jälgi meid
KIRI SAARELT

KIRI NAISSAARELT | Ühe Piilupardi pajatused

“Rong see sõitis tsuhh-tsuhh-tsuhh…”
Naissaarel, Männiku külas seisab keset hoovi pisike tumeroheline vedur – Piilu.
Naissaare rong. | Foto: Birgit Itse

Selle ehitas kunagine Naissaare elanik Peedo Lehtla oma sõnul kättesaadavatest vahenditest. Näiteks veduri uks on külmkapi küljest ja kapoti all leidis kasutust ka pesumasina trummel. Selle pisikese Piiluga on sõitnud ka mu poeg, kui ta oli viieaastane. Peedo sõnul on ta Naissaare ajaloo kõige noorem Piilupart – selliselt kutsuti tema eluajal rongijuhte. 

