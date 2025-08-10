KIRI NAISSAARELT | Ühe Piilupardi pajatused

Selle ehitas kunagine Naissaare elanik Peedo Lehtla oma sõnul kättesaadavatest vahenditest. Näiteks veduri uks on külmkapi küljest ja kapoti all leidis kasutust ka pesumasina trummel. Selle pisikese Piiluga on sõitnud ka mu poeg, kui ta oli viieaastane. Peedo sõnul on ta Naissaare ajaloo kõige noorem Piilupart – selliselt kutsuti tema eluajal rongijuhte.