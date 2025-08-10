KIRI NAISSAARELT | Ühe Piilupardi pajatused

Selle ehitas kunagine Naissaare elanik Peedo Lehtla oma sõnul kättesaadavatest vahenditest. Näiteks veduri uks on külmkapi küljest ja kapoti all leidis kasutust ka pesumasina trummel. Selle pisikese Piiluga on sõitnud ka mu poeg, kui ta oli viieaastane. Peedo sõnul on ta Naissaare ajaloo kõige noorem Piilupart – selliselt kutsuti tema eluajal rongijuhte.
PERSOON
Hiiumaal sündinud ja kasvanud noor kirjanik, maailmarändur ja sisulooja Susanna Veevo on kirjutanud raamatuid nii lastele kui täiskasvanutele.
UUDISED
Tänavu aprillis kirjutas Hiiu Leht kindlas kõneviisis, et Kärdlasse Paarguranda paigaldatakse ujumissild, suplushooaeg hakkab juba otsa saama, aga silda ei ole.
ARVAMUS
Veel paar nädalavahetust ja Hiiumaale saabuvad jälle rahu ja vaikus. Hindamatud väärtused, mida me võõrastele Hiiumaa kui sihtkoha lugu jutustades põhiliselt rõhutame.
UUDISED
Liis ja Alari Remmelgu ideest koos teistega treenida ning joosta, sai 2016. aastal alguse Hiiumaa jooksugrupp. Aastate jooksul on jooksmisele lisandunud suusatamine ja maastikurattasõit,...