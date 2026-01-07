KAHEKSAKAND 2025 | Aasta tegu nominent on Käina Kultuurikeskuse avamine

Teekond uue huvi- ja kultuurikeskuseni vältas rahapuudusel pea kakskümmend aastat, kannatajaks õpilased ja õpetajad, kes pidid jahedates ja läbikostvate seintega ruumides õppima ja töötama.
Hiiumaa vallavalitsus alustas uut aastat ümberkorraldatud struktuuriga.
Igal aastal alustavad inimesed juba varakult otsinguid, et leida ideaalne jõulukingitus, mis üllataks ja rõõmustaks nende lähedasi.
Järgneva nädala aja ilm püsib talvisel lainel. Suurt lumelisa oodata pole, kuid üht-teist siiski tulemas on.
Kärdla lennujaama läbis 2025. aastal 11 909 reisijat, mida on 3398 võrra vähem kui 2024. aastal, mil reisis kokku 15 307 inimest ning isegi...