JUHTKIRI | Tu(u)lised teemad

Ammugi on ju teada, et kuradil pole varju. Nüüd on vastupidi. Kellegi maja kõrvale pole veel ühtegi teletorni mõõtu tuulikut püstitatud, kuid hiigeltuugeni labade vari käib jõhkra järjekindlusega juba justkui kurjuse märgina üle maa.

Vaidlus ja riid pole muidugi alati ühepoolne, kuid ikkagi jääb kõlama see pool, kes kõvemini elgudab. Tõsi, vaidlus käib peaasjalikult sotsiaalmeedias ning suurem osa elanikkonnast seal barrikaadidele ei visku. Hiljuti avaldasid antropoloogid Saskia Puusaar ja Keiu Telve ERR-s uuringu kokkuvõtte, mille kohaselt jäävad tulises arutelus kuulmata aga kohalike maainimeste tasakaalukad hääled. Vinni vallas tehtud uuringust nähtus, kui suur oli lõhe “lihast ja luust inimese” ja “Facebooki kasutaja” arvamuste vahel. Selgus, et inimesed ei tahagi osaleda avalikes vaidlustes, kuna tunnetavad ründavat õhkkonda, vaid sooviksid saada tasakaalustatud infot.

Kindlasti on kuskil mõni idufirma, mis kogu selle vaidlemisele ja üksteise tümitamisele kulunud energia suudaks muundada elektriks.

Kõik see vaidlus võib väga lihtsalt varjutada teisi olulisi teemasid, mis igapäevase eluolu mõistes on palju tähtsamad. Valimised on ukse ees ning tuuleparkidest saab kindlasti vähemalt saartel kampaania üks peateema, mille emotsionaalsus matab teisi ja omavalitsuste jaoks igapäevaselt veelgi olulisemaid teemasid.

Mõni aeg tagasi oli mul võimalus käia Hollandis vaatamas sealseid tuuleparke ja kuulamas nende saamise lugusid. Kõik osapooled rõhutasid, kuidas kogu protsessis oli oluline roll erapooletul vahemehel, kes osapooltega suhtles. Äkki tasuks ka Eestis mõelda, et selmet palgata piirkondadesse ebaselge ülesandepüstitusega majanduse elavdajaid, võiks proovida emotsioonidest paksuks läinud õhku kuidagi klaarida.

Aga tuuleenergia teemadel vaidlemisest võiks tegelikult tõusta ka päriselt tulu. Kindlasti on kuskil mõni idufirma, mis kogu selle vaidlemisele ja üksteise tümitamisele kulunud energia suudaks muundada elektriks. Oleks vähemalt suurest riiust mingi kasu. Eestlaste vaidlemishimu arvestades võiks see olla päris arvestatav energiahulk.