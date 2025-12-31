JUHTKIRI | Sajandist veerand kääs

Olevikus olemine ja tulevikku vaatamine nõuab tihti nii palju energiat, et minevikku vaatamiseks polegi aega. Võib-olla kunagi hiljem.

Aasta oli aga nagu iga teine, kui vaadata tänase Hiiu Lehe suurt aastalõpuküsitlust. Oli ja oli halba, kuid hea on tõdeda, et inimeste jutust jääb kõlama ikkagi positiivne noot. Vaatamata sellele, et jama on maailmas rohkem kui vaja.

Kui mõelda tagasi Hiiumaa aastale, siis kohalikus elus paistsid vast enim silma valimised. Oli närvilisust, rõõmu ja pettumusi. Taaskord leidis ka kinnitust tõsiasi, et poliitika on kokkulepete summa ning see, kui ükspäev teineteist tuuseldatakse ei takista järgmine päev jälle kallistamast. Või vastupidi. Ja käsi on enamasti muidugi rusikas.

Üks suur asi lõppeval aastal oli kindlasti Vabadussõja mälestusmärgi Hiiumaale jõudmine. Paljud hakkasid juba usku kaotama, et see kunagi juhtub. Mälestusmärgi eestvedajatele on kogu asjaajamisest saanud omamoodi lahing, kus vaatamata valitsuspartei juba mantrana tunduvatele äraütlemistele ikka end jonnipunnina püsti aetakse. Jällegi tasub endale meelde tuletada, et suurem osa taolistest otsustest taandub poliitilistele valikutele.

Kuid elu pole ainult poliitika. Hiiumaal sündis ka lugematul arvul toredaid üritusi, algatusi, sündmusi. Kui kasvõi detsembrisse tagasi vaadates tuleb kohe ette Hiiumaa kultuuriseltsi korraldatud tasuta kontsert Kärdlas, uisuväljaku rajamine Käinasse, Hiiumaa jõudmine kaheeurosele mündile, Kassari kabeli tornikiivri vahetus. Ja nii võib seda loetelu tagasi kerides jätkata sadade kaupa.

Kuid 2026 on juba algamas hea uudisega. Sõna “praam” on uuest aastast täiesti kirjakeele normi kohane. Praamidega tuleb järgmisel aastal kindlasti rohkemgi tegemist, sest võimalik graafiku tihendamine, aga ka hinnatõus on jätkuvalt teemana üleval. Saab näha, kas hiidlased-saarlased suudavad siin ühe rindena tegutseda.

Uue aasta üks kõige suuremaid ootusi on kindlasti uue kooli tulek. Paar päeva tagasi lõppenud koolijuhi konkursile tuli rohkelt kandidaate ning eks saab näha, kelle õlgadele see raske koorem pannakse. Haridusministeeriumi poolse ülima arrogantsusega alustatud protsess juhiti kohe sohu ning nüüd tuleb see koos sealt välja tõmmata ning rööbastele juhtida. Jääb üle loota, et uuele koolijuhile antakse vabad käed, et kirjutada Hiiumaale uus edulugu.

Ja üks suur küsimus on veel õhus. Kas Hiiumaa valda juhitakse aasta pärast Suuremõisa lossist või ei? Sellele saame anda vastuse 365 päeva pärast. Ootame-vaatame.

Head vana aasta lõppu ja veelgi paremat uut aastat!