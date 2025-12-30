Jälgi meid
UUDISED

TAHTJAID JAGUB | Hiiumaa koolijuhiks soovib seitse inimest

Hiiumaa uue riigikooli juhi loodab ministeerium leida jaanuari keskpaigaks.

Hiiumaa Gümnaasium. | Foto: Kätlin Rist

Haridus- ja teadusministeeriumi avalike suhete nõuniku Elo Eesmäe sõnul toimub nüüd eelmise nädalaga lõppenud konkursile esitatud seitsme kandidaadi dokumentide hindamine ja seejärel vestlusvoor.

