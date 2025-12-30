TAHTJAID JAGUB | Hiiumaa koolijuhiks soovib seitse inimest

Haridus- ja teadusministeeriumi avalike suhete nõuniku Elo Eesmäe sõnul toimub nüüd eelmise nädalaga lõppenud konkursile esitatud seitsme kandidaadi dokumentide hindamine ja seejärel vestlusvoor.
On sümboolne, et peagi lõppeval eesti raamatu aastal, täpsemalt 10. detsembril ilmus eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2025.
Parvlaeval Leiger täitus täna 25 000 liinireis Hiiumaa liinil, teatas TS Laevad.
Kammerkoori Collegium Musicale kontsert “Helisevad jõulud” rikastas jõulupühade eelset aega kõrgetasemelise muusikaelamusega. Kuigi Hiiumaal on olnud võimalus kuulda ka teisi silmapaistvaid külalisesinejaid, on iga...
Jõulupühade nädalal tegeles Hiiumaa politsei kaheteistkümne erineva korrarikkumise teatega, millest alustati kuus väärteomenetlust, üks kriminaalmenetlus ja reageeriti viiele väljakutsele. Arestimajas vajas järelevalve all kainenemist...