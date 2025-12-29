Kärdla politseijaoskonna juhi Moonika Raudsepa sõnul tuli politseil liikluses roolist kõrvaldada üks sõidukijuht, kes oli rooli istunud alkoholi tarvitanult. Liikluses eksiti veel piirkiiruse vastu ja juhtimise ajal kasutati telefoni.
UUDISED
PÜHAD POLITSEIS | Teateid vägivallast politseile ei laekunud
Jõulupühade nädalal tegeles Hiiumaa politsei kaheteistkümne erineva korrarikkumise teatega, millest alustati kuus väärteomenetlust, üks kriminaalmenetlus ja reageeriti viiele väljakutsele. Arestimajas vajas järelevalve all kainenemist üks inimene.
Veel lugemist:
UUDISED
Parvlaeval Leiger täitus täna 25 000 liinireis Hiiumaa liinil, teatas TS Laevad.
KULTUUR
Kammerkoori Collegium Musicale kontsert “Helisevad jõulud” rikastas jõulupühade eelset aega kõrgetasemelise muusikaelamusega. Kuigi Hiiumaal on olnud võimalus kuulda ka teisi silmapaistvaid külalisesinejaid, on iga...
PÄÄSTE
Eestis, eriti saartel möllanud torm Johannes tõi Hiiumaa päästjatele hulga tööd. Peamiselt käisid Hiiumaa päästjad eemaldamas teele kukkunud puid. Kõige tõsisem sündmus leidis aset...
PÜHA LEPA LEHT
Kätte on jõudmas aastavahetus ja sellega koos ilmub taas Püha Lepa Lehe igipüha, teaduslikult kaheldav, kuid emotsionaalselt võimas hiidlaste joruskoop, kus 24/7 kõik planeedid...