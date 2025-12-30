Jälgi meid
Haapsalu KHK 16.-30.12.25

ARVAMUS

MÄLESTUSMÄRGI RAHASTUSEST | Viis korda keeldumist

Mööduval aastal sai mälestusmärgi püstitamisel mitu tublit sammu edasi astutud.
Avatar photo
Ain Tähiste. | Foto: Eike Meresmaa

Valla eelarvesse planeeritud 100 000 eurot võimaldasid metallspiraali transportimise Soomest Hiiumaale (siin pani viimasel hetkel oma õla alla Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, tänud neile!), paigaldamise kraanatõsted, ankurdustööd, vajalikud arheoloogilised uuringud ja sillutise aluspinna ettevalmistamise. LEADER toetuse abil valmisid nimetahvlid ja need on tänaseks ka paigaldatud. Kõik need tööd ootasid ligi kaks aastat rahastust.

