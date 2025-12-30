MÄLESTUSMÄRGI RAHASTUSEST | Viis korda keeldumist

Valla eelarvesse planeeritud 100 000 eurot võimaldasid metallspiraali transportimise Soomest Hiiumaale (siin pani viimasel hetkel oma õla alla Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, tänud neile!), paigaldamise kraanatõsted, ankurdustööd, vajalikud arheoloogilised uuringud ja sillutise aluspinna ettevalmistamise. LEADER toetuse abil valmisid nimetahvlid ja need on tänaseks ka paigaldatud. Kõik need tööd ootasid ligi kaks aastat rahastust.